WK Landeck kritisiert "populistische Arbeiterkammer"

17.12.2016, 10:20 Uhr

Anton Prantauer: "99,95 Prozent der Landecker Unternehmer kommen ihren Verpflichtungen nach"



Rechtshilfe einholen

BEZIRK LANDECK. Bei einem Pressegespräch berichtete die Arbeiterkammer Tirol kürzlich über scheinbare Erfolge. Eine Summe von ca. 395.000 Euro sei im Jahr 2015 für die Arbeitnehmer im Bezirk Landeck „erstritten“ worden. „Tatsächlich ist das ein bescheidener Erfolg im Promillebereich“, relativiert WK-Bezirksobmann Anton Prantauer und fügt hinzu: „Die Landecker Unternehmer zahlen fast 863 Millionen Euro an Bruttolohnsumme und kommen somit in Relation ihren Verpflichtungen zu 99,95 Prozent nach.“ Außerdem verweist der Kammerobmann auf die aktuelle Situation: „Viele Unternehmer resignieren und zahlen lieber zum Teil auch ungerechtfertigte Forderungen, um das Thema vom Tisch zu haben.“Wie schon häufig betont ist die Tourismuslastigkeit des Bezirkes mit den jeweiligen Zwischensaisonen verantwortlich dafür, dass das durchschnittliche Jahresnettoeinkommen in Landeck weit unter dem Durchschnitt liegt. In der Regelarbeitszeit sind die Mitarbeiter jedoch durchwegs sehr gut bezahlt und auch mit dem Thema Nettolohnauszahlungen sind die Tourismusbetriebe bislang ordentlich umgegangen.Ohne den Tourismus würden im Bezirk Landeck unmittelbar 43 Prozent der Arbeitsplätze (7533) wegfallen – wegen der Nicht-Einnahmen bei Seilbahnen, Zimmervermietung, Gastronomie, Sportartikelhändler oder Skischulen. Da der Tourismus derart beschäftigungsintensiv ist, gibt es aber auch negative Aspekte. Es ist momentan fast unmöglich im Bezirk Landeck einen gelernten Koch anzuwerben. Diesen Umstand weiß leider auch so mancher Arbeitnehmer für sich zu nutzen. Ungerechtfertigte Austritte und Arbeitnehmerkündigungen stehen bei der Rechtsberatung der Wirtschaftskammer auf der Tagesordnung. Konflikte sind somit vorprogrammiert.Prantauer rät allen Unternehmern im Bedarfsfall Rechtshilfe bei der WK einzuholen: „Wir haben mit dem arbeitsrechtlichen Vertretungsmodell eine Möglichkeit geschaffen, Unternehmer auch vor Gericht vertreten zu können.“

Mehr Wertschätzung

Zum von AK-Präsident Zangerl angesprochenen Fachkräftemangel im Bezirk hält Prantauer grundsätzlich fest, dass insbesondere der demografische Wandel für die Region eine Herausforderung mit einer besonders langfristigen Dimension darstellt. Mit Kampagnen wie dem „Berufs-Festival“ oder „Achtung Baustelle“ versucht die WK-Landeck dem jedoch entgegenzuwirken und das Interesse der Jugendlichen an einer Lehrausbildung zu wecken.Letztlich sei alles eine Standortfrage, meint Prantauer: „Wir arbeiten täglich an Lösungen und versuchen die Rahmenbedingungen für unsere Betriebe laufend zu verbessern.“ Vom Präsidenten der Tiroler Arbeiterkammer wünscht sich der Landecker WK-Obmann allerdings mehr Wertschätzung für die Leistungen der Wirtschaft und insbesondere für den Tourismus im Bezirk.