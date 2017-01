Ausstellung Kunst zu Recht

Werke von mehr als 50 internationalen KünstlerInnen werden auf 7 Stockwerken in einer breitgefächerten Ausstellung gezeigt. Mit verschiedene Techniken und Positionen zum Thema "Recht & Leben" zeigt sich ein interessantes Spektrum an zeitgenössischen Bildern von bekannten und noch neu zu entdeckenden Kunstschaffenden. Der Eintritt ist frei und erfolgt durch eine Sicherheitsschleuse.Eröffnung ist am Do, 19.1. ab 18 UhrDauer der Ausstellung: bis 18. Nov. 2017