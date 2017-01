Der Liebhaber im Kasten

Die besten Geschichten aus dem Decameron

mit

Walter Gellert, Erzähler

Massimo Stefanizzi, Gitarre



Mit erotischen Texten der Weltliteratur von der Antike bis heute hat Walter Gellert in den vergangenen Jahren den Fasching im Haus Hofmannsthal ausklingen lassen: diesmal stellt er am Faschingsdienstag den italienischen Dichter Giovanni Boccaccio in den Mittelpunkt eines Abends, an dem sie die besten Geschichten aus dem Dekameron hören können. Boccaccios „Il Decamerone“ ( entstanden um 1350 ) wurde zum Vorbild für spätere Novellensammlungen und enthält 100 Geschichten, die in eine Rahmenhandlung eingebettet sind. Für die passende musikalische Umrahmung des Abends sorgt der grossartige Gitarrist Massimo Stefanizzi.