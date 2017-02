Die Haustiermesse Wien 2017 – nächste Woche

Die Haustiermesse Wien, die am 25. und 26. Februar von 10-18h in der MARX Halle stattfindet, verzeichnet mit über 210 Ausstellern auf über 11.000 Quadratmeter einen neuen Ausstellerrekord.



So ein großes Angebot rund um Hund, Katze, Nager und Wirbellosen-Terraristik gab‘s noch nie! Von Hundekeksen bis hin zur Luxus Hundetasche aus edelsten Stoffen und Luxuskunstpelz, die sich in ein Hundebett verwandelt, von der Spielmaus um 60 Cent bis zum Mega-Kratzbaum für den Stubentiger, von der Vogelspinne bis zum Zubehör für Echse, Schlange und Co reicht das Repertoire der Veranstaltung. Dazu jede Menge Information und Beratung von Hundetrainern, Hundeschulen, Züchtern, Vereinen bis hin zur Tierärztekammer.