Funny van Dannen mit neuem Album in der Arena

Der humorvolle deutschsprachige Liedermacher niederländischer Herkunft kommt endlich wieder nach Wien: Am 11.11. gastiert Funny van Dannen im Zuge seiner Herbst-Tournee in der Arena (3., Baumgasse 80), wo er natürlich auch sein 14. Album "come on … Live im Lido" mit 20 brandneuen Songs präsentieren wird. Funny-Fans können sich jedoch auch auf beliebte Klassiker wie "Herzscheiße", "Nana Mouskouri" oder "Der Wal" freuen.Karten (22,50 €): Tel. 01/96 0 96, www.oeticket.com