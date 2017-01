Monsters Of Prog in der Szene Wien– Konzert

Am 4. Februar 2017 entern Captagon, Codex und Terra Toma die Bühne der Szene Wien. Für Mitglieder der meinbezirk-at-Community (Regionauten) gibt's dabei ein besonderes Zuckerl: Sie zahlen nur den halben Eintrittspreis!

SIMMERING. Captagon zählt sicherlich zu den "dienstältesten" Wiener Bands. Die progressive Rock-Pop-Formation gibt es bereits über 35 Jahre lang – so ganz genau ist das Gründungsdatum gar nicht überliefert. Jedenfalls geigen Captagon nach wie vor zwei- bis dreimal pro Jahr auf diversen Bühnen in Wien und Umgebung auf.Am 4. Februar ist es wieder so weit und zwar in der Szene Wien. Dabei wird auch Gitarrist und Gründungsmitglied Niki Plesz wieder auf der Bühne sein: Nach 30 Jahren ist er wieder zu Captagon gestoßen. Neben Schlagzeuger Harald Hausmann und Keyboarder Peter Peter war er von Anfang an mit dabei. An der Sologitarre gehört Bernhard Höllmüller auch schon mehr als drei Jahrzehnte lang zur Band und Prosper Buchelle groovt schon mehr als zehn Jahre lang an seinem Bass.

Anmeldung: Regionauten-Tickets

Der Stil der Band ist breit gefächert. Vom Blues zum Rock. Vom Reggae zur Rockballade. Deutsche Texte, englische Texte und Instrumentaltitel. Kurz gesagt: Es wartet ein abwechslungsreicher musikalischer Abend mit einem Urgestein der Wiener Szene auf das Publikum.4. Februar 2017, 20 UhrSzene Wien, Hauffgasse 26, 1110 WienVVK: 22 Euro, AK: 26 Euro, Regionauten: 13 EuroUm euch für die vergünstigten Regionauten-Tickets anzumelden, schickt einfach ein E-Mail an die meinbezirk.at-Redaktion. Wir hinterlegen die Tickets an der Abendkassa auf eure Namen. Anmeldeschluss ist der 24. Jänner 2017 um 17 Uhr oder wenn 40 Anmeldungen erreicht wurden.