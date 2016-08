Zwei Musikstile gleichzeitig auf einem Floor: Das erwartet Partywillige am 10.9. bei der Ö3-Silent-Disco in der Strandbar Herrmann (3., Herrmannpark). Zwei DJs versorgen die Besucher über Funkkopfhörer mit den passenden Sounds. Zwischen den Musikstilen zu wechseln war noch nie so leicht: Per Knopfdruck lässt es sich von "An Tagen wie diesen" von den Toten Hosen zu "Waiting For Love" von Avicii switchen. Bei Schlechtwetter wird am 17.9. gefeiert.Karten (Vvk. 12 € zzgl. Gebühren, Ak. 12 €): www.ticketbox.at