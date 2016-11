Paco Cepero - Flamenco Fest Wien

In einer Liste der größten und bedeutendsten Gitarristen in der Geschichte des Flamenco muß der Name Paco Cepero zwangsläufig sehr weit oben stehen. Schon seit Jahzehnten ist er Synonym für Flamenco-Gitarre der reinen Schule.Er wurde mit unzähligen Preisen und Auszeichnungen überhäuft, und hat mit praktisch allen Künstlern die im Flamenco Rang und Namen haben zusammengearbeitet.Der gefeierte Virtuose selbst sagt über sein Spiel: „Man benötigt eine ausreichende Technik um das ausdrücken zu können was man fühlt ... aber sich ausschließlich auf die Technik zu konzertrieren ist ein Symptom von Unfähigkeit ... die wahre Kunst beginnt wenn du auf die ganze Technik vergißt und dich auf das konzentrierst was du in dir fühlst ...“Wir freuen uns darauf diese Legende des Flamenco nach langer Zeit wieder in Wien zu präsentieren.Mehr Infos: http://www.flamencofestwien.com