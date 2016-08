3. Jahrestag der Anerkennung der FreiKirchen in Österreich (FKÖ)

Seitsind dieanerkannte Kirche und Religionsgesellschaft.In diesen drei Jahren hat die „junge“ Kirche sehr viel bewegt.Derwurde ausgebaut und ist in jedem Bundesland vertreten, konfessionelle Privatschulen wurden etabliert und neue gegründet.Auf gesellschaftlicher Ebene wurden neue Kontakte geknüpft und der Einfluss derist vielerorts nicht zu übersehen.Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das „Lutherjahr 2017“ an dem diesich ebenso maßgeblich beteiligen werden, da ihre Wurzeln auch von der Reformation her zu deuten sind.Diestehen in einer sehr guten Entwicklung, nicht nur in der Zusammenarbeit der fünf Bünde, sondern auch im Wachstum, da jährlich viele Gemeinden den neuenangehören wollen.Viele Gemeinden beteiligen sich an der Flüchtlingsbetreuung und bilden innerhalb derein Netzwerk, um diese herausfordernde Arbeit bestens zu gestalten.Diewerden in den nächsten Jahren eine bedeutende Rolle in der österreichischen Kirchenlandschaft bilden und neue Akzente setzen, die über Jahrhunderte in den Kirchen vermisst wurden.Vor allem danken wir Gott für seine Unterstützung in diesem Prozess, ohne IHN würde es dienicht geben.

Edwin JungVorsitzender des Rates der FreiKirchen in ÖsterreichFreiKirchen in Österreich (FKÖ)Krummgasse 7/4A–1030 WienTel.: +43–1–713 68 28Fax: +43–1–713 68 28 11Mobil: +43–677–619 047 15E–Mail: office@FreiKirchen.atHomepage: http://FreiKirchen.at/