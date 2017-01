Viscontis Wiedergeburt

26.01.2017, 16:27 Uhr

In der Aufführung des Akademietheaters wird dem Suizid Vorzug gegeben. In der Theaterfassung nach Viscontis Film ist der tragische Held ein leidender, im Film eher ein nicht beherrschbarer Freigeist. Das mag wohl am Regisseur Bestian Kraft und dem italienischen Filmschaffenden liegen, und besonders an den Hauptakteuren Helmut Berger und Markus Mayer. Er spielt bis zur Selbstaufgabe. Nur drei Darsteller – Regina Fritsch als Ludwigs Cousine Elisabeth und Johann Adam Oest als Richard Wagner - sind auf der Bühne, die Mahner, Kritiker, Staatsbeamten, Klerus und Militärs kommen aus dem Video-Off. Ein riesiger Spiegel nimmt die Zuschauer mit ins Geschehen. Sie sind Teil der Inszenierung. Eine phantastische Idee. Zwei Stunden der Atemlosigkeit und Spannung. Ein Abend, den man nicht vergisst.Next: 1.2.2017Infos und Tickets: www.burgheater.atReinhard HüblP.S.: in der Josefstadt steht ebenfalls ein Visconti-Film als Bühnenfassung auf dem Spielplan: Die Verdammten – beinhartes Nazidrama. Next: 4.und 5.2. Tickets: www.josefstadt.org.Und ich kann mich noch an eine Opern-Aufführung bei den Bregenzer Festspielen erinnern: "Tod in Venedig“ - ebenfalls nach einer Visconti-Verfilmung. Kompositionen Benjamin Brittens sind nicht ganz einfach zu verdauen, dennoch, Regie, Bühnenbild, Sänger und Orchester machten diese Aufführung zu einem fulminanten Erfolg. Heuer steht neben Bizets „Carmen“ auf der Seebühne die Rossini-Oper „Moses in Ägypten“ im Schauspielhaus auf dem Spielplan. Tickets: www.bregenzerfestspiele.com.