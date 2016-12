02.12.2016, 16:55 Uhr

In Stahl und Beton wurde hier ein antraktives Bauwerk errichtet.Die Eröffnung erfolgt am 5. Dezember.Das nagelneue Gebäude in der Baumgasse 129 bietet Platz für 800 Mitarbeiter auf sieben Etagen und entspricht dabei den neuesten technischen Standards.Einige Impressionen möchte ich hier zeigen.LG Kurt