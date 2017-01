Sportlich und geistig fit dank Taekwondo

30.01.2017, 00:00 Uhr

In der Taekwondo-Schule im 15ten werden neben Kampfsport auch Konzentration und Akrobatik gelehrt.

RUDOLFHSEIM-FÜNFHAUS. 2009 ist Shahed Fahim aus Afghanistan nach Österreich gekommen. Heute leitet er eine Kampfsportschule. Fahim lenkt die Geschicke der Young-Ung-Taekwondo-Schule in Rudolfsheim-Fünfhaus, die vergangenes Jahr eröffnet hat."Durch Filme habe ich schon als Kind meine Liebe zum Kampfsport entdeckt", erzählt Fahim. 2014 begann er, in der Young-Ung-Schule zu trainieren. Dadurch, dass er schon einige Jahre lang in seiner Heimat eine Taekwondo-Ausbildung absolviert hatte, dauerte es nur ein Jahr, bis er als Lehrer in der Schule unterrichten konnte.

Zur Sache:

Geöffnet ist die Kampfsportschule praktisch jeden Tag. Als Schüler kann man sich selbst einteilen, wie oft in der Woche man trainieren will. "Das Ausbildungsziel ist der Schwarze Gürtel. Wenn man fleißig daran arbeitet und dreimal in der Woche trainieren kommt, dauert es circa drei Jahre, bis man dieses Ziel erreicht", sagt Fahim. Bei Taekwondo handelt es sich um eine koreanische Kampfsportart mit viel Fußarbeit, die sich aus Karate entwickelt hat.Zurzeit trainiert er in der Schule im 15. Bezirk etwa 80 Personen. Es gibt Kurse für die ganz Kleinen ab drei Jahren und auch für Senioren bis 80 Jahren. "Bei Taekwondo geht es nicht nur um körperliche Stärke", sagt Fahim. Auch Gelassenheit und geistige Wachheit seien wichtige Elemente dieser Sportart. Daher werden auch Konzentrations- und Atemübungen unterrichtet. Neben Taekwondo bietet die Schule auch Akrobatik und spezielle Selbstschutzkurse für Erwachsene und Kinder an.Young-Ung-Taekwondo ist die größte Kampfsportschule in Österreich mit 18 Standorten, 14 davon in Wien, jeweils eine in Perchtoldsdorf, in Krems, in Graz und in Klagenfurt. Den Standort in der Mariahilfer Straße 178 gibt es seit September 2016. Kontakt: 0699/18668803. Infos: www.taekwondowien.at