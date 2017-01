BLUES ROCK KONZERT mit RUDY ROTTA & Band

AT

Rudy Rotta kommt auf seiner internationalen Tour 2017 nach Allerheiligen



RUDY ROTTA, einer der Top-Acts der europäischen Blueskünstler, macht auf seiner internationalen Tour wieder einen Konzertstopp in Allerheiligen. Der italienische Gitarrist, Sänger und Komponist, der seinen modernen Stil subtil mit Blueswurzeln und rockig-souligem Funk kombiniert, kommt mit seiner Band immer wieder gerne nach Allerheiligen. Es fasziniert ihn, dass sich in einem so kleinen Ort eine derartige Kulturszene etabliert hat. „Ein solches Lob von einem der besten Bluesmusiker der Gegenwart zu bekommen freut mich ganz besonders“ sagt KDA-Obmann und Organisator Georg Frühwirth.

Karten: 18,- /Reservierungen: 03182/8207 GH Walch, 0664/151 2027 KDA



Vorschau: Samstag, 18.3.2017, 20 Uhr GH Walch – LUDWIG SEUSS-Band (D)