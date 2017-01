Fleischkorb-Schnapsen am 29.01.

AT

, Seggauberg 70 , 8430 Seggauberg AT

Weinstube Baumann , Seggauberg 70 , 8430 Seggauberg AT

am Sonntag den 29. Jänner 2017 beginnt ab 14 Uhr wieder das traditionelle Fleischkorb-Schnapsen in der Weinstube Baumann am Seggauberg 70.