Zuckerprobleme einst und jetzt

In Krisenzeiten, wie im ersten Weltkrieg, war die Ausgabe von Lebens- und Genussmittel streng rationiert. Die Bevölkerung erhielt auf sogenannten Karten, wie z. B. der Zuckerkarte, Nahrungsmittel zugeteilt. Die verbrauchten Abschnitte behielt der Kaufmann ein, zu bezahlen sind die Waren trotzdem.Anfangs Februar 1917 kürzte das Amt für Volksernährung die bisherigen Mengen an Zucker auf der Zuckerkarte. Am 4. Februar 1917 wurde eine Verordnung des Amtes für Volksernährung verlautbart, durch die die Kopfmenge im Durchschnitt um ein ¼ Kilogramm für den Monat heruntergesetzt wurde. Für die Bewohner von Städten und Gebieten mit vorwiegend industriellem Charakter wurde die per Monat entfallende Zuckerration mit 1 Kilogramm (bisher 1 ¼ Kilogramm), für ländliche Gebiete mit ¾ Kilogramm fixiert. Für die schwer arbeitende Bevölkerung betrug die Reduktion nur ¼ Kilogramm, indem die Kopfquote bisher mit 1, 6 mit 1,5 Kilogramm bemessen wurde. Die Kürzung der Zuckerkartenration trat in den einzelnen Kronländern mit Ablauf der geltenden Zuckerkartenperiode in Kraft. Die Zuckerkarten würden in Zukunft auf einen Kalendermonat (nicht wie bisher auf vier Wochen) lauten. Das erste Mal wurde die Zuckerkarte für die Zeit vom Ablauf der geltenden Zuckerkarte bis zum Ende des darauffolgenden Kalendermonats ausgestellt. In Niederösterreich, wo die geltende Zuckerkarte am 17. Februar 1917 ablief, wurde als Übergang eine Zuckerkarte für die Zeit vom 18. Februar bis zum 31. März, somit 1 ½ Monate ausgefolgt. Mit dieser Zuckerkarte war beispielsweise in Wien, wo die zulässige Verbrauchsmenge auf Grund der neuen Verbrauchsordnung mit 1 Kilogramm festgesetzt war, eine Menge von 1.5 Kilogramm bis 31. März erhältlich. Die vom 1. April 1917 angefangen zur Ausgabe gelangenden Zuckerkarten galten bereits jeweils für den betreffenden Kalendermonat gelten und lauteten auf 1 Kilogramm.Nach den angegebenen Rationen erhielten Landgebiete jährlich 9 Kilogramm und die Städte 12 Kilogramm an Haushaltszucker.

2017, also 100 Jahre später, ist der süße Stoff als ungesund verschrien und Diabetes eine Volkskrankheit geworden. Die Medizin empfiehlt eine monatliche Zuckermenge von 750 Gramm. Vergleicht man das heute empfohlene Quantum mit der gekürzten Ration vor 100 Jahren, kommt das genau der bewilligten Zuckerquantität für Landbewohner gleich, während die Städter - trotz Kürzung - schon damals ungesunde Mengen Zucker konsumierten. Wir sitzen bereits seit 100 Jahren in der Zuckerfalle.