Eröffnungsfeier Hotel Weinlandblick beim Hasenwirt

02.10.2016, 15:29 Uhr

Bei hervorragenden köstlichen Schmankerln aus der Region sowie kühlen Getränken konnten sich die zahlreich erschienen Besucherinnen von der hohen Qualität des Hauses und seines Küchenteams überzeugen. Umrahmt mit Livemusik von der Gruppe „ Original Monte Floriani Tschäss Band“ unterhielten sich unter anderem Nrabg. Beppo Muchitsch, der Bürgermeister der Stadt Leibnitz Helmut Leitenberger, Mag.Florian und Mag. Elisabeth Fuchs – Steuerberatung Fuchs/Feldbach, Gerald de Montmorency –Kulturamt der Stadt Graz, sowie zahlreiche Vertreterinnen aus der heimischen Wirtschaft und Medienwelt.Das Hotel welches sich in einer wunderschönen Lage, umgeben von Weinbergen befindet, bietet einen herrlichen Panoramablick in das Südsteirische Weinland, und lädt mit seinem wunderschönen Ambiente und den zahlreichen Angeboten (Wellnessbereich mit Innenpool, Ruheraum mit Blick in die Weinberge und Finnischer Sauna) zum Verweilen ein. Gratis WLAN, wunderschöne Seminarräume sowie eine Tiefgarage und eine Abendbar und die hervorragende Küche mit regionalen Köstlichkeiten lassen einen Aufenthalt zum Genuss werden.Nähere Informationen unter office@weinlandblick.at Internet: www.weinlandblick.atFotos: © Karlheinz Wagner | AustrianNews