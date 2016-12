Lebkuchenverzieren als Höhepunkt im Kinder Advent in Wagna

18.12.2016, 14:24 Uhr

Eine lange Tradition hat die Initiative der Marktgemeinde Wagna und der Bäckerei & Konditorei Hubmann, Kindern die Möglichkeit zu geben, selbst Lebkuchen als Weihnachtsgeschenk oder Christbaumschmuck zu verzieren.

Einmal mehr verbrachten Kinder, Eltern und Großeltern in der Marktgemeinde Wagna ein lustiger Sonntagvormittag am vierten Advent-Sonntag. Der Kultursaal Wagna verwandelte sich fürzwei Stunden in eine weihnachtliche Backstube, in der zahlreiche Kinder zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern als Assistenten an Tischen als Konditoren versuchten. Da wurde mit viel Geschick und Geduld Lebkuchen kunstvoll als Weihnachtsgeschenk oder Christbaumschmuck mit bunten Zuckerglasuren verziert.

Gemeinsam Advent genießen

Die traditionelle Aktion von Bürgermeister Peter Stradner und seinem Gemeinderatsteam zur sinnvollen Überbrückung der Adventzeit bis zum Heiligen Abend wurde finanziell von der Marktgemeinde Wagna und der Konditorei Hubmann unterstützt und fand bei Kindern und Eltern großen Anklang. Auf spielerische Art und Weise durften Eltern und ihr Nachwuchs gemeinsam den Advent genießen und einen lustigen Vormittag verbringen.