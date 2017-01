Neujahrsempfang 2017 von Bgm. Hubert Isker in Gralla

08.01.2017, 19:59 Uhr

Einmal mehr zu einem Volksfest im wahrsten Sinne des Wortes wurde der Neujahrsempfang in der jungen, aufstrebenden Marktgemeinde Gralla.

Rückblick auf 2016



Wappenteller für Baumwirtin

Mit seinem 9. Neujahrsempfang dankte Bgm. Hubert Isker Vertretern des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft und der Bevölkerung für die gute Zusammenarbeit und verband den Dank mit der Hoffnung auf ein weiter gutes Einvernehmen.Bgm. Isker erinnerte an die Markterhebungsfeier beim Neujahrsempfang 2016, die 8. Teilnahme am Römerlauf als mitgliederstärkstes Team, den Rupertisonntag mit Segnung eines Hilfsfahrzeuges für die FF Obergralla und den Bau von Wohnhäusern am alten Sportplatz. Er lobte die Auszeichnung der VS Gralla mit Meistersinger- und Sportgütesiegel und gratulierte Dir. Olivia Schmieder zum Master of Education.Im Mittelpunkt einer herzlichen Ehrung stand Christine Tenoel, die den Baumwirt zum Kommunikationsmittelpunkt gemacht hat. Für ihre Verdienste um die Gastlichkeit erhielt sie den Wappenteller der Marktgemeinde Gralla.

Was bringt 2017?

Jede Menge Unterhaltungsmusik

„Mit 3,9 Mio. Euro im ordentlichen und 1,7 Mio. im außerordentlichen Haushalt ist unser Budget 2017 ausgeglichen“, so Bgm. Isker. Am alten Sportplatz entstehen 45 neue Wohneinheiten. Am 3. September wird der neue zweigruppige Kindergarten mit Kinderkrippe in der zuzugstärksten steirischen Gemeinde eröffnet.Als Beispiele für die Kooperation mit Nachbargemeinden nannte Bgm. Isker einen gemeinsamen Wirtschaftspark, ein Verkehrskonzept (Ziel: A9-Auf- & Abfahrt in Leibnitz Süd) sowie eine gemeindeübergreifende Nutzung der Sportstätten-Infrastruktur.Musikalisch umrahmt haben den Neujahrsempfang 2017 von Bgm. Isker und der Marktgemeinde Gralla der Musikverein Pichler Bau Gralla unter der Leitung von Kapellmeister Franz Schober mit Marschmusik, Gerhard Wiesenthaner mit Dinner-Music und Beppo´s Dance Band mit Tanzmusik.