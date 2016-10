ORF in Leibnitz

07.10.2016, 16:48 Uhr

Als blutiger Laie konnte man doch ein bisschen erahnen, wieviel Arbeit und Organisation hinter so einer Sendung stecken.Mit der Zeit füllte sich der Hauptplatz, zahlreiche Menschen kamen, um einmal bei so einer Veranstaltung hautnah dabei zu sein!Zur Verköstigung gab es eine unvergleichliche Schwammerlsuppe mit Haidensterz.Einfach eine Köstlichkeit!Wohltuend die Sympathie der Moderatoren und ihrer Helfer.Ein Glanzpunkt waren wohl die Gäste der Sendung, unsere Betty O., sowie Frau Monika Martin!Beide strahlten so viel Herzlichkeit aus, gingen auf ihre Fans zu und haben am Tag des Lächelns für viel Lächeln und Freude gesorgt,