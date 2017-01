Strasser Faschingsgilde von LH Schützenhöfer in der Burg empfangen

14.01.2017, 09:51 Uhr

Große Ehre für eine Abordnung der Strasser Faschingsgilde. Erstmals empfing ein steirischer Landeshauptmann die südsteirische Gilde in der Grazer Burg, durch der am Freitag, dem 13. Jänner 2017 das kräftige "Samma wieda guat!" schallte.

Großer Empfang für die Faschingsgilden

Premiere in der Grazer Burg. Das erste Mal empfing ein steirischer Landeshauptmann Abordnungen der steirische Faschingsgilden in seinem Amtssitz. Und das gleich an einem Freitag, dem 13. Aufgrund des schlechten Wetters und krankheitsbedingt konnten jedoch nicht alle steirischen Faschingsgilden der Einladung folgen und am Empfang teilnehmen.Die Riege der Faschingsgilden führten in den Amtsräumlichkeiten des Landeshauptmannes das Grazer und steirische Prinzenpaar 2017, Michaela I., Amazone aus dem USI-Land, und Harald II. von Notarien, an. Mit dabei auch eine Abordnung mit dem steirischen "Scherzherzog", Walter Kriwetz, Präsidentin Klothilde Renger und einer Abordnung der Spielberger Faschingsgilde. Die Knittelfelder Gilde war u.a. auch mit Mario Krenn, dem seit 1998 amtierenden Landespräsidenten der Steiermark, sehr prominent vertreten. Sogar der Präsident des Bundes der 11er Räte und stellvertretende Landespräsident Ernst Kranawetter war zum Empfang des Landeshauptmannes gekommen.



Stärkste Abordnung aus Straß

Entspannter Empfang

Die personell mit Abstand stärkste Vertretung steirischer Faschingsgilden kam jedoch aus dem südsteirischen Markt Straß. An der Spitze der starken Strasser Abordnung das Prinzenpaar Ramona I., von Glanz zu Ruhm, und an ihrer Seite Prinz Philipp I. vom Weinkeller zum Thron. Nicht fehlen durften ferner Präsident Helmut Schwimmer und eine großen Abordnung des Elfer-Rates mit den Vize-Präsidenten Hans Quitt und Bgm. Reinhold Höflechner, Hofkämmerer und Vizepräsident Hannes Schöffmann, Ehrenpräsident Franz Tscherner und Kanzler Hans Rauscher.Der Landeshauptmann erwies sich als Kenner des Muskatellers vom Weingut Repolusk aus dem Weinkeller des Prinzenpaares. LH Schützenhöfer fielen unter den Mitgliedern des Strasser 11er Rates gleich drei ihm bekannte Bürgermeister (Bgm. Höflechner, Ex-Obervogau-Bgm. Rauscher und Alt-Bgm. Tscherner) auf."Es war uns eine Ehre von Landeshauptmann Hermann Schützenhofer in seinen `heiligen steirischen` Hallen empfangen zu werden", freute sich mit einem kräftigen "Samma wieda guat!" auch Hofkämmerer Helmut Schöffmann.