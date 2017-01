Wachstumsstarke Marktgemeinde Straß

20.01.2017, 13:19 Uhr

Auch ortete er nun ein gutes Zusammenarbeiten nach der Gemeindefusion mit den heutigen Ortsteilen Spielfeld, Vogau und Obervogau. Errichtete Mauern an Vorbehalten seien zum Einsturz gebracht worden, und heute zähle Straß zu den „am stärksten wachsenden Gemeinden im Bezirk Leibnitz“, gab er sich überzeugt. Der Wirtschaft streut er Blumen: „Die Unternehmen mit rund 1.500 Arbeitsplätzen sorgen für pulsierendes Leben“. Freilich die „Seele der Marktgemeinde“ seien die 64 Vereine, die ein „weites Tätigkeitsspektrum bieten“, was in einer reichhaltigen Powerpoint-Präsentation auch bildhaft dargestellt wurde. Und er appellierte um viel Zusammenarbeit, damit Straß ein „starkes, lebenswertes Zentrum im Süden des Bezirkes“ werde. – Für heuer sind ein Zubau des Sporthauses in Straß und eine Sporthauserweiterung mit Vergrößerung des Fitnessraumes in Obervogau geplant, und in Spielfeld wird ein neues Kulturhaus mit einem Kostenaufwand von 2,5 Millionen Euro gebaut. Auch wird die Wasser- und Abwasserversorgung erweitert, und Spielfeld und Gersdorf erhalten neue Straßennamen. – Bedankt wurden Vereinsfunktionäre für ihre vieljährige Tätigkeit mit der Verleihung der Ehrennadel der Gemeinde. In Silber erging sie an Maria Deutschmann aus Vogau, und in Gold an Ulrike Garber, Walter Neubauer – Sohn Matthias nahm an seiner Stelle die Ehrung entgegen – Regina Schlager, Werner Plaschitz (alle Spielfeld), HBI Markus Klöckl, Klaus Angerbauer (beide Straß), HBI Bernd Töbich (Gersdorf) und HBI Richard Deutschmann (Vogau). – Den musikalischen Part besorgte ein Sextett der Marktmusikkapelle. – Unter den vielen Gästen sah man auch Bezirkshauptmann Manfred Walch, Pfarrer Robert Strohmaier, Gemeindefunktionäre wie auch solche aus den Nachbargemeinden und die Bezirkspolizeikommandanten Christian Zöhrer (Leibnitz) und Herbert Karner (Südoststeiermark). ​​​​​​​​​​​​