11.12.2016, 10:12 Uhr

Weihnachtspost....

...ich liebe Weihnachten - aber nicht wegen der Geschenke...sondern wegen der Weihnachtskarten! ...doch leider bekomme ich fast keine mehr :( ...der PC hat mir die Romantik geraubt)...dabei ists so einfach...die Adresse (Franz Grillparzer Gasse 2 /5 8430 Leitring) steht eh überall im Netz ..... Weihnachtspost am Computer macht mich traurig.....aber keiner weiß wahrscheinlich, dass ich mich sehr - wirklich sehr - über Weihnachtswünsche in altbewährter Handschrift freue !

Grüße euch alle und wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit - mit oder ohne Weihnachtskarten ! Gisela

Gefällt mir

1

Einem Mitglied gefällt das: