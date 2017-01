Weingut Kieslinger lud zur Fassprobe

15.01.2017, 10:08 Uhr

Heute, am Sonntag, zeigt sich der Kogelberg bei strahlend blauem Himmel in seiner ganzen Schönheit und lädt zu einem Spaziergang ein.Die nächsten Fassproben finden am 20. Jänner in der Weinbauschule Silberberg und am 21. Jänner beim Weingut Kodolitsch statt. Beginn jeweils 18 Uhr.