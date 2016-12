„... auch Dinge haben ihre Tränen“

20.12.2016, 08:31 Uhr

Im Rahmen der Ausstellung "Menschen auf der Flucht", die noch bis Ende Februar 2017 in der Ganggalerie zu sehen ist, hat das Haus etwa fünfzig Rettungsschwimmwesten bekommen, welche von einem großen Lagerplatz in den Bergen an der Nordseite von Lesbos stammen. Dort türmen sich ca. 400.000 bis 500.000 Schwimmwesten. Diese gehörten Flüchtlinge, die lebend oder tot in Europa angekommen sind. Tatsache ist, dass einige dieser Schwimmwesten nur untaugliche Imitate sind und daher keinen Auftrieb bringen. Diese werden allerdings an die Flüchtlinge als funktionsfähige Rettungswesten verkauft.In Gedenken an all diese Menschen haben die Jugendlichen ein kleines Rettungsboot mit Wünschen und Ideen, wie z.B. "Retten statt Schleppen" und "ohne Vorurteile begegnen", gestaltet.Dieses Rettungsboot liegt gemeinsam mit einigen Schwimmwesten als Alternativkrippe im Eingangsbereich vom Haus der Stille.