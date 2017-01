35-Jähriger rastete in Wildon aus

10.01.2017, 10:49 Uhr

Nachdem Montagnachmittag, 9. Jänner 2017, ein Polizist einen 35-jährigen Pkw-Lenker aufgefordert hatte, seinen laufenden Motor abzustellen, rastete dieser plötzlich aus. Der Mann attackierte und beschimpfte den Polizisten. Verletzt wurde niemand.Gegen 16:10 Uhr stellte ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz seinen Pkw am Parkplatz einer Trafik ab und ließ dabei den Motor laufen. Ein zufällig vorbeikommender Polizist forderte den Mann dann auf, den Motor abzustellen. Der 35-Jährige ignorierte dies und begab sich in die dort befindliche Trafik, um einzukaufen. Nachdem er die Trafik wieder verlassen hatte, sah er, wie der Polizist sich das Kennzeichen notierte. Daraufhin geriet der 35-Jährige in Rage und beschimpfte und attackierte den Polizeibeamten. Schließlich setzte sich der 35-Jährige auf den Fahrersitz und machte Anstalten mit dem Pkw wegzufahren. Nachdem der Polizeibeamte versucht hatte den 35-Jährigen am Wegfahren zu hindern, erfasste ihn dieser am Arm und an der Uniformjacke und zog ihn gegen den Pkw. Nachdem ein unbeteiligter Passant auf den 35-Jährigen eingeredet hatte, beruhigte sich dieser. Plötzlich riss die auf dem Rücksitz befindliche 39-jährige Gattin des 35-Jährigen die Tür auf und beschimpfte den Polizisten. Schließlich wurde der 35-Jährige festgenommen und auf die Polizeiinspektion Wildon überstellt.

Bei der Einvernahme war der Beschuldigte geständig. Er wird wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und diversen Verwaltungsübertretungen auf freiem Fuß angezeigt. Seine Gattin wird wegen diversen Verwaltungsübertretungen angezeigt.