Altenbach-Klamm-Wanderung der Ortis-Familien

30.08.2016, 08:24 Uhr

Leider führte der Altenbach so wenig Wasser, sodass die Wasserfälle fehlten. Die letzten 500 m wanderten wir auf einem Wanderweg zur Panoramaschenke Tertinek (Mukonig), von wo man aus einen herrlichen Ausblick ins Land hinein und auf das Grenzland St. Pankrazen hat. Dort trifft man auch auf den 03-er Grenzlandweg, der zum Teil auch auf Slowenischer Seite verläuft. Nach einer ausgiebigen Stärkung wanderten die Teilnehmer auf der Straße zurück zum Buschenschank Stelzl, wo noch unterwegs bei der Marienkapelle eine kurze Andacht gehalten wurde, in der sie an die gemeinsamen schönen Stunden dachten.Der Familienwandertag klang im gemütlichen Beisammensein im Buschenschank Stelzl aus.