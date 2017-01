04.01.2017, 08:51 Uhr

Bilderreise durch fünf Klimazonen

Eine Bilderreise durch fünf Klimazonen zum höchsten Punkt des schwarzen Kontinents findet am Mittwoch, dem 18. Januar 2017, in den Pixelmaker Studios,

Parkring 6, 8403 Lebring, statt.

Come together: 19.00 Uhr, Start: 19.30 Uhr, Eintritt: freiwillige Spende

Bitte verbindliche Anmeldung unter

office@pixelmaker.at

Gefällt mir