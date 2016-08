Bio? Logisch!

AT

Gemeinsam NACHHALTIG leben



Der jährliche ÖKO-Infotag gastiert wieder am Leibnitzer Hauptplatz!



Nachhaltig agierende Initiativen und Unternehmen präsentieren:



– Bio-Lebensmittel

– Öko-Landwirtschaft

– Elektro-Autos

– Car-Sharing

– Photovoltaik

– Öko-Produkte

– Reformpädagogik

– Yoga

– kulinarische Schmankerl

und zahlreiche weitere Attraktionen.





Highlight: Gewinnen Sie ein Wochenende mit Elektro-Autos (TESLA, Renault-Zoe, Nissan-Leaf)



Samstag, 24.September ab 9:00 Uhr, am Hauptplatz in Leibnitz