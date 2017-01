Boom Software Leibnitz dominiert die regionale Schachszene

31.01.2017, 09:01 Uhr

Die zweite Leibnitzer Mannschaft spielt in der Kreisliga Süd. Im Jänner 2017 gab es zwei Begegnungen. Gegen Bärnbach musste ein 3:5 hingenommen werden. Gegen Weiz konnte im Auswärtsspiel mit 4,5 zu 3,5 ein Sieg eingefahren werden. In der Tabelle wird unter den zwölf teilnehmenden Mannschaften der 5. Rang belegt.Auch am Bewerb in der 1. Klasse Süd wird mitgespielt. Am 4. Feber 2017 wird der Grunddurchgang mit der 6. Runde abgeschlossen. Boom Software Leibnitz setzt in diesem Bewerb, in dem pro Runde sechs Spieler aufgeboten werden müssen, durchschnittlich drei jugendliche Spieler ein. Die Leibnitzer Mannschaft hat die Chance, den 3. Tabellenrang zu halten und die Meisterschaft 2016-17 im oberen play off bestreiten.Bei Boom Software Leibnitz wird auf Jugendarbeit (Training usw.) sehr großer Wert gelegt und es wird an Jugendbewerben teilgenommen. Sehr erfreulich ist zu berichten, dass der 9jährige Florian Künstl mit 7,5 Punkten aus 9 Partien die Grazer Stadt-Jugendmeisterschaft U16 gewann.In der steirischen Kreis Süd Jugendliga wurde Florian Künstl Dritter. In seiner Altersgruppe U10 war er der beste Spieler.Ein Volksschultraining beim Leibnitzer Schachverein wurde mit einem Turnier abgeschlossen. Der 6-jährige Paul Kada war eine Klasse für sich. Er gewann das Turnier überlegen.