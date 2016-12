Co-Pilotentraining der AUVA in der VS I Leibnitz

17.12.2016, 09:02 Uhr

Schnallen sich Mama und Papa immer an?Brauchst du noch einen Kindersitz oder bist du schon groß genug um ohne Sitz zu fahren?Solche Fragen und noch viele mehr zu diesem Thema wurden den Kindern der beiden 3. Klassen der VS I Leibnitz von einem Beauftragten der AUVA Versicherung gestellt.Die richtigen Antworten dazu erfuhren die Kinder in einem spannenden 1,2 oder 3 Spiel.So machte allen das Lernen richtig Spaß.Auch einige interessierte Eltern waren gekommen und erfuhren, warum das richtige Anschnallen so wichtig für alle ist.Zum Abschluss der sehr gelungenen Veranstaltung wurde noch ein eindrucksvolles Video gezeigt. Die DVD bleibt an der Schule und kann bei Interesse ausgeborgt werden.Mit dieser Veranstaltung wurde somit sicherlich ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Kinder im Auto geleistet.