Cremige Tomatensuppe

31.08.2016, 10:30 Uhr

5 Blatt Basilikum1-2 Stück Knoblauch70 g Zwiebel90 ml Schlagobers2-3 EL geschlagener Schlagobers (Obershäubchen)25 ml Olivenöl650 ml Suppeca. 1 kg reife TomatenThymianSalzPfefferDas Olivenöl in einem Suppentopf erhitzen, feingehackten Knoblauch und Zwiebel beigeben und dünsten. Die gewaschenen Tomaten blanchieren (mit heißem Wasser übergießen), schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Gewürze (Salz, Pfeffer, etc.) sowie die Basilikumblätter und den Thymian beifügen und die Suppe 8-10 Minuten köcheln lassen.Anschließend alles gut durch mixen und den flüssigen Schlagobers beigeben. Die Suppe mit einem Obershäubchen verfeinern und je nach Belieben mit Basilikumblättern garnieren.Gutes Gelingen!