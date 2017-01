Der 2. Trachten Ball in Wagna war eine rauschende Nacht in Tracht

22.01.2017, 09:54 Uhr

Gemeinsamkeit ist eine Tugend, die die Marktgemeinde Wagna besonders auszeichnet. Das bewiesen einmal mehr fünf Vereine und die Gemeindevertretung mit der Veranstaltung des 2. Trachten Balls in der Mehrzweckhalle Wagna.

Rauschende Nacht in Tracht

Wagna hat eine lange, historische Ballvergangenheit und mit dem Trachten Ball nun auch eine Zukunft. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Wagna haben Marktmusik Wagna, Tourismusverein Wagna, die Weinfreunde, der Pensionistenverband und der SV Flavia Solva die Balltradition in Wagna zu neuem Leben erweckt.In der glanzvoll dekorierten Mehrzweckhalle der Volksschule Wagna hat man am Samstag, dem 21. Jänner 2017 mit der zweiten Auflage des Trachten Balls die lange gepflegte Tradition hochgehalten und für eine rauschende Ballnacht in steirischer Tracht gesorgt. Es war ein glanzvolles Erlebnis für Jung und Alt und ein unvergesslicher Abend, der die Gemeinsamkeit unterstrichen hat.Ob beim Kaffee- und Kuchenstand im Foyer, der Diskothek neben dem Bühneneingang, der Cocktail- oder Haupt-Bar, überall war Stimmung Trumpf und das Angebot höchst verlockend.

"Die Jungen Südsteirer“

Attraktive Preise

Ihren stimmungsvollen Beitrag zum modernen, kultigen Ballerlebnis leistete die aufstrebende und musikalisch vielseitige Band "Die Jungen Südsteirer“. Sie verstanden es, mit ihren Klängen von der Bühne aus den Ballbesuchern in der Halle stimmungsmäßig einzuheizen, damit jüngere und ältere Dirndln und Buam gemeinsam das Tanzbein am Parkett schwingen konnten.Bei der Warenpreisverlosung warteten auf die glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen attraktive Hauptpreise wie etwa ein E-Bike von bikee aus Gabersdorf, ein Fernseher oder Trachtenmode von Gössl Leibnitz.