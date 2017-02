Der Mandlkalender und seine Monatsbilder

06.02.2017, 15:30 Uhr

Der Steirische Mandlkalender ist ein Bauernkalender und seine Bedeutung für die Volkskunde enorm. Seine Auslegung beruht auf eine komplexe Wissenschaft, die sich am besten portionsweise vermitteln lässt. Wer sich dafür interessiert, benötigt ein Exemplar, das in Buchhandlungen und Trafiken zum Preis von 3.90 € erhältlich ist.Ich beginne mit der Erklärung der Monatsbilder: Unter dem Titel eines jeden Monats steht zunächst das Monatsbild; es sind ihrer also zwölf. Jede Bildleiste ist je durch ein Tierkreisbild in zwei Hälften geteilt. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, auf jeder Leiste zwei Szenen zur Darstellung zu bringen, die aber, man beachte dies, sachlich oder inhaltlich doch zusammengehören. Nur im Septemberbild ist jede Szene selbständig und nur das zeitliche Moment verbindet sie.

So haben wir im Jänner den Mann, der am Tisch sitzt und schmaust, während von rechts her der Knecht (Untertan) eine Schüssel herbeiträgt;im Februar wärmt sich ersterer am Feuer, der andere trägt Holz herein,im März sehen wir links das Umstechen, rechts das Baumputzen;im April sehen wir links das Butterrühren, rechts die Aussaat (das Gemeinsame ist hier der Charakter ländlicher Arbeit).Im Mai ist links eine fidele Kahnfahrt, rechts eine Badende im selben Fluss.Im Juni-Bild, das von allen am wenigsten charakteristisch ist, ist ein Dorf dargestellt. Die rechte Häusergruppe und das Haus links gehören dann zusammen. Die rechte Szene ist das Dorf und links sehen wir den Bauer auf einen Stock von dort heimkehren. In alten Darstellungen ist darauf auch ein Bauer mit einer Kraxe zu sehen, wie er Besorgungen macht.Im Juli ist die Heumahd auf beiden Hälften;im August rechts der Kornschnitt, links hält der Knecht eine Jause.Im September steht links schon der Sack mit dem Samen für das Winterkorn, rechts zieht der Jäger aufs Weidwerk.Im Oktober vollzieht sich links das Traubenkeltern, rechts trägt einer mit einer Butte Trauben zu.Im November sehen wir links das Brecheln, rechts Flachsriffeln.Im Christmonat links Schweineschlachten, rechts wird schon das Wasser für den Haartrog im Kessel erhitzt.Die Monatsbilder illustrieren also mit wenig Strichen die Haupttätigkeit, vor allem des Bauern, durch das gesamte Jahr, nur das Bild im Mai macht davon eine Ausnahme, denn dies stimmt für andere Gegenden außerhalb der Alpen und für andere Stände.