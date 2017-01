Die Erfolgswelle der Lauser hält an

16.01.2017, 15:12 Uhr

Riesen-Erfolg für "Die Lauser" & Daniel Düsenflitz: Mit dem Duett-Song "Ja i schau Folx TV"sind sie die offiziellen Gewinner des Folx TV Hit's des Jahres 2016, welches mittels spannendem Fanvoting entschieden wurde. Auch beim Südsteirerfest 2017 sind sie wieder fix dabei.

Was steht bei den Siegern an?

Der mittlerweile sehr bekannte und beliebte Musiksender Folx TV (überall via Satellit zu empfangen) bietet Fans der Volks- und Schlagermusik die beste Unterhaltung. Neben den Hitgaranten wie Andreas Gabalier, Helene Fischer & Co. wird hier auch noch täglich die echte Volksmusik sowie die originelle Oberkrainermusik präsentiert. Über 2000 Songs findet man in deren Musikarchiv, aber welcher war denn 2016 der beliebteste, stellte sich der Sender die Frage.Die Fans wurden aufgefordert zu Voten, und aus über 10 verschiedenen Ländern langten die Stimmen ein. Schlussendlich war es dann doch eine klare Sache. 'JA I SCHAU FOLX TV' nennt sich der Hit 2016, der von der Kultband 'Die Lauser' und 'Daniel Düsenflitz, bekannt als Sänger und Moderator als Duett im Hinker Tonstudio im steirischen Sinabelkirchen aufgenommen wurde.''Es war uns wichtig, dem Sender eine passende Hymne zu widmen, die vor allem bei den Sehern und Fans gut angenommen wird'', erzählt Ober-Lauser Andreas Hinker, der mit Daniel Müller alias Düsenflitz von Anfang am Song entscheidend mitwirkte.Die restlichen Musiker der Lauser sorgten bei der Aufnahme mit ihren hervorragenden Musikkentnissen für das gelungene Endresultat.Eine flotte Stimmungsnummer mit einem Text der sofort ins Ohr geht.Allein die Tatsache, dass der Titel bzw. das einzigartige Musikvideo über 1000 mal im 2016er Jahr auf Folx TV ausgestrahlt wurde bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit der Kiltrocker und dem Stimmungsgarant aus Ligist.''Vor ein paar Jahren waren 'Die Lauser' große Vorbilder von mir - jetzt sind sie Vorbilder und gute Freunde mit denen ich gemeinsam auf der Bühne stehen darf und als Draufgabe auch noch meine erste große musikalische Auszeichnung gewinne, ein Wahnsinn ", zeigt sich der Weststeirer begeistert.Auf Platz 2 im Hit-Voting landeten "Die Pagger Buam", die mit ihrem Titel "Des is mei Musi" sehr viele Stimmen aus ihrer Heimat bekamen, auf Platz 3 schafften es "Die Fegerländer" aus Kärnten.Zeit zum Feiern bleibt nicht allzuviel. Die Lauser gehören seit Jahren zu den bestgebuchtesten Bands in Österreich und vor allem in den nächsten Tagen richet sich die volle Konzentration der 6 Musiker auf das große Highlight im Jänner hin - Der Wenn die Musi spielt Winter Open Air Ausstrahlung aus Bad Kleinkirchheim, (Live Sendung im ORF) wo sie gemeinsam mit Nik P., Hansi Hinterseer, Beatrice Egli uvm. auf der Bühne für tolle Stimmung sorgen werden.Im Publikum wird sich, wenn es die Zeit ermöglicht dann auch der Düsenflitz aus Ligist einfinden um seine Freunde anzufeuern. Seine Winterzeit verbringt der Musiker und Moderator großteils im TV Studio als Moderator bei Folx TV, zudem macht er sich jeden Donnerstag als Sänger und Entertainer auf, nach Flachau, wo er nach 2016 auch in diesem Jahr zum offiziellen Après Ski Botschafter des Snow Space Flachau ernannt wurde.Eine fixe Zusage der Lauser gibt es übrigens auch für das Südsteirerfest 2017, das am 24. Juni 2017 im Naturparkzentrum Grottenhof stattfindet.