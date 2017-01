Die Gemeinden und ihre Ausgaben

15.01.2017, 08:30 Uhr

Die Budgets 2017 verlangen den Gemeinden im Bezirk Leibnitz wieder viel ab.

Jahr für Jahr bedeutet es eine große Herausforderung, den Voranschlag in den Gemeinden unter Dach und Fach zu bringen, nach dem die finanzielle Angespanntheit keine großen Sprünge erlaubt und die Sozialkosten weiter explodieren. Doch es ist trotzdem bemerkenswert, dass in den Gemeinden im Bezirk Leibnitz immer sehr viel am Plan steht - wie unsere jüngste Übersicht zeigt. Wir haben alle Gemeinden im Bezirk Leibnitz dazu eingeladen, ihre größten Vorhaben für 2017 zu präsentieren und wünschen gutes Gelingen bei der Umsetzung.

Die Voranschläge der Gemeinden im Detail