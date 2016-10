Die Leibnitzer waren heute sehr früh munter

07.10.2016, 09:21 Uhr

"Mit Guten Morgen Österreich" wurden die Leibnitzer heute am "Internationalen Tag des Lächelns" Leibnitzer Hauptplatz geweckt.

Bereits gestern nach dem Aufenthalt in Gamlitz parkte der riesige Fuhrpark des ORF am Leibnitzer Hauptplatz ein und heute pünktlich um 6 Uhr wurde mit einem strahlendem Lächeln am Internationalen Tag des Lachens gestartet. Lachtrainerin Silvia Gaich stand im Interview mit Oliver Zeisberger. Stargast des Tages waren u.a. auch Monika Martin und Betty O'.