31.12.2016, 08:00 Uhr

Tierfreunde freuten sich sichtlich, dass der Gnadenhof Edelweiss 2016 in Wildon eine neue Bleibe erhielt.Viel Bewegen konnte die WOCHE Leibnitz auch mit dem Spendenaufruf zugunsten Niki Keller. Die Südsteirer öffneten ihr Herz weit und zeigten eine große Spendenfreudigkeit. Dafür möchten wir ganz laut Danke sagen!Und was die Bundespräsidenten-Wahl betrifft, werden wird das Jahr 2016 sicherlich ebenso in die Geschichte eingehen.

Hier ein Überblick über die meist gelesenen Storys 2016 in Leibnitz