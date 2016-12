27.12.2016, 14:42 Uhr

Ehrungen in Flamberg

Am Sonntag den 13. Dezember 1936 fand in der Gemeinde Flamberg im Sausaler Weingebiet eine Ehrung zweier auf dem Gebiete des Obst- und Weinbaues hervorragender Pioniere statt. Die Gemeinde Flamberg hat Ökonomierat Alois Pirstinger, Landes-Obst- und Weinbau-Inspektor, zum Ehrenbürger ernannt. Gleichzeitig konnte die Bezirks-Landwirtschaftskammer Leibnitz Herrn Franz Harkamp für Verdienste auf dem Gebiete des Obst- und Weinbaues eine Kammerauszeichnung überreichen. Ökonomierat Pirstinger betonte in seiner Ansprache, dass ihn als Wanderlehrer besonders freue, gleichzeitig mit einem der ersten Pioniere des Obst- und Weinbaues des Sausaler Gebietes ausgezeichnet zu werden, da die Tätigkeit eines Förderungsbeamten ohne die Mitarbeit der bäuerlichen Kreise eine nutzlose wäre.“ Aus Steirische Bauernzeitung 14. März 1937.

