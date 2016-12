Ein Banker mit perfektem Strich

16.12.2016, 13:54 Uhr

Mario Herbst zeigt in der Raiffeisenbank Neutillmitsch seine Bilder.



Liebe zur Malerei

Als Kundenberater ist Mario Herbst täglich in der Bankstelle Neutillmitsch der Raiffeisenbank Leibnitz anzutreffen. Dass der Bankmitarbeiter ein sehr kreativer Geist ist, macht die jüngste Ausstellung in der Raiffeisenbank Neutillmitsch augenscheinlich, die im Beisein zahlreicher Besucher eröffnet wurde. Auch Bgm. Erich Macher sowie die beiden Vorstandsdirektoren Andreas Draxler und Peter Wippel zeigten sich bei der Vernissage begeistert von den Werken.Ob Landschafts- und Blumenbilder, Städte wie New York oder Portraits von den Rolling Stones, seiner Partnerin Sandra oder seiner Kinder - Mario Herbst beweist ein vielfältiges Talent. Neben sehr farbintensiven und ausdrucksstarken Bildern zählen auch Bleistift- und Kohlezeichnungen zu seinen Stärken."Am liebsten male ich mit Ölfarben", erzählt Herbst, der nicht nur den Pinsel gerne schwingt, sondern auch gerne Gitarre spielt. "Jetzt möchte ich mit dem Airbrushen beginnen", erzählt Herbst, der auch schon im Café Elefant in Leibnitz und in Uni-Lokalen in Graz seine Werke ausstellte.Schon als Kind hat Mario Herbst gerne gemalt, und so gewann er bereits als Volksschüler einen Malwettbewerb der Raiffeisenbank Leibnitz, bei dem er als stolzen Preis einen Radio überreicht bekam.Die Werke können noch bis Ende Jänner 2017 in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Neutillmitsch besichtigt werden.