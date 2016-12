Ein großer Höhepunkt im Arbeitsjahr 2017

28.12.2016, 09:00 Uhr

Seit Juli treffen sich die 15 Nominierten regelmäßig in Wien und Berlin und arbeiten in intensiven Workshops an ihren Texten. Zu den jungen Autoren zählen: Svenja Viola Bungarten, Christian Eichner, Liat Fassberg, Constantin Göttfert, Anna Hubner, Alexandra Koch, Joël László, Stefanie Lehrner, Izabela Makowska, Michael Meichßner & Antje Thoms, Astrid Nischkauer, Katharina Paul, Tanja Šlivar, Maximilian Smirzitz und Marcus Peter Tesch.Die letzten Preisträger waren 2013 Ferdinand Schmalz und 2015 Özlem Özgul Dündar und Miroslava Svolikova.Das Dramatiker*innenfestival, das das von 7. bis 11. Juni 2017 zum zweiten Mal mit dem Schauspielhaus Graz veranstaltet wird, präsentiert interessante zeitgenössische Dramatiker auf unkonventionelle und überraschende Weise.