Ein Lobgesang auf die Feuerwehr

01.09.2016, 08:48 Uhr

HBI Norbert Gürtl der FF Obergralla hat den Song "Austria Wehr" für alle Feuerwehren im Land komponiert. Der neue Hit wird am 18. September bei der Fahrzeugsegnung in Gralla präsentiert.

"Bei Tag und Nacht, das ganze Jahr, die Feuerwehr ist immer für alle da. Feuerwehr, Feuerwehr, sie kommen mit die Schläuche daher!" So wird es am 18. September in Gralla aus den Lautsprechern dröhnen, wenn HBI Norbert Gürtl höchst persönlich den Feuerwehrschlauch gegen das Mikrofon tauschen wird und den neuen Feuerwehr-Song singen wird. "Im Jänner kam mir die Idee, dass es kein allgemeines Feuerwehrlied gibt, dass für alle Wehren in Österreich passt", erzählt HBI Norbert Gürtl von seinen Gedanken. Schließlich ist er selbst bereits seit 46 Jahren bei der Feuerwehr und weiß wovon er spricht: "Bei sämtlichen Feuerwehrfesten werden Lieder aller Interpreten gespielt, aber es gibt kein eigenes Lied für die Feuerwehren." Spontan begann Gürtl, der mit Leidenschaft Harmonika und Gitarre spielt, einen Text zu verfassen und stellte seinen Hit einigen befreundeten Musikern vor, die umgehend dazu animierten, das Lied auf CD zu pressen.Die Aufnahme des Liedes "Austrian Wehr" erfolgte kürzlich mit Michael Macher in Wildon (USP Enterprises). Als Sponsor stellten sich ein ehemaliger Schulfreund, Rupert Rupert, und Bruder Herbert Gürtl in den Dienst der Sache. Der Erlös aus dem CD-Verkauf, vorerst werden 200 Stück produziert, kommt der FF Obergralla zugute.Geplant ist auch ein Video zum Song. "Das werden wir im Oktober machen, wenn das neue Fahrzeug da ist", verrät Gürtl.

Fahrzeugsegnung mit Frühschoppen

Die Fahrzeugsegung mit anschließendem Frühschoppen und CD-Präsentation beginnt um 11.15 Uhr mit einem Platzkonzert der Musikkapelle Pichler Pau Gralla. Um 11.30 Uhr erfolgt der Empfang der Ehrengäste und Gastwehren. Um 12 Uhr sind der Festakt und die Festrede mit LHStv. Michael Schickhofer geplant. Ab 13 Uhr Musik und Unterhaltung mit den "Sunny Boy's". Bgm. Hubert Isker und die FF Obergralla mit HBI Norbert Gürtl freuen sich auf zahlreiche Besucher.