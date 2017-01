23.01.2017, 08:11 Uhr

Ein Verletzter bei Kollision in Goldes

Am Freitagvormittag, dem 20. Jänner 2017, kam es zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Klein-Lkw. Dabei wurde der Lenker des Klein-Lkw unbestimmten Grades verletzt.



Gegen 09:15 Uhr wollte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Traktor samt schwerem Anhänger von einem Feldweg in die L 615 einbiegen. Dabei dürfte er einen Klein-Lkw, gelenkt von einem 37-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg, der auf der L 615 in Fahrtrichtung Süden unterwegs war, übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.



Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber ins UKH Graz eingeliefert.



Der 20-Jährige blieb unverletzt.



Am Klein-Lkw entstand Totalschaden.

Gefällt mir