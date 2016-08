28.08.2016, 19:48 Uhr

Einbruchsdiebstahl beim Reitturnier in Tillmitsch

In der Nacht zum 27.08.2016 haben unbekannte Täter bei einem Springreitturnier in der Neuen Welt in Altenberg in einem Großzelt zwei versperrte Kästen aufgebrochen und daraus Sättel und Zaumzeug gestohlen. Gesamtschaden ca € 15.000,-.

