„Eine Melodie für Charlotte“ von Wildoner Kindern auf die Bühne gebracht

22.01.2017, 08:38 Uhr

Höhepunkt und krönender Abschluss des jüngsten „Tages der offenen Tür“ der NMS Wildon war eine gemeinsame Theateraufführung von Wildoner Volks- und Mittelschülern im Turnsaal der Schule im Rahmen des "Buddy-Projekts".

Im Rahmen des seit vier Monaten laufenden bereits dritten „Buddy-Projekts“, das die Volksschüler der vierten Klasse mit Hilfe eines Mittelschülers aus der 3. Klasse auf die NMS Wildon vorbereitet, wurde ein Theaterstück einstudiert. Dabei wurde jedem der Volksschüler ein „Buddy“ oder Freund aus der 3. Klasse der NMS Wildon zugeteilt, der dem künftigen NMS Schüler von Anfang an zur Seite stand, um ihm den Übergang in die NMS zu erleichtern. Am „Buddy-Projekt“ beteiligen sich zwei Klassen aus der Volksschule und zwei aus der NMS.

Theater als Gemeinschaftsprojekt

Happy End für Charlotte

Applaus, Applaus

Die Pädagogin Martina Hazon, die im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts von NMS und VS Wildon mit Kindern der Volksschule zusammenarbeitet, erweckte die Figuren des Kindervorlesebuches „Eine Melodie für Charlotte“ der Kanadierin Ginette Anfousse als Theaterstück zum Leben. In Teamarbeit haben die Schüler die Aufführung einstudiert und sich Rollen als Schauspieler, Bühnentechniker, Bühnenbildner oder Musiker ausgesucht. Das Bühnenbild für die Theateraufführung im Turnsaal der NMS Wildon wurde in Workshops auch mit Unterstützung der Pädagogin Christiane Kroisel angefertigt. Die Musik und die Lieder für die Vorstellung hat Pädagogin Theresia Oberdorfer mit den Kindern einstudiert.In der Geschichte dreht sich alles um den Vierbeiner Charlotte, den Max von seinem Großvater geschenkt bekommen hat. Da Frau Vogelweide den Hund für ein Stinktier hält, entsteht ein Tumult den Charlotte nutzt, um davonzulaufen. Max ist darüber sehr traurig und macht sich große Sorgen um Charlotte, die in der Dunkelheit nicht mehr zurückfindet. Dann hat der Großvater die rettende Idee und lässt Max auf der Flöte spielen, damit Charlotte ihn hört.Die jungen Akteure ernteten viel Beifall für ihren Bühnenauftritt, ebenso die Musikerinnen. Alle waren mit Feuereifer bei der Sache. Dir. Günter Kölli bedankte sich bei den Kindern und Pädagogen für die gelungene Inszenierung sehr herzlich.