Ela Aloisia Sattler stellt in Leibnitz aus

02.01.2017, 13:53 Uhr

"selten heute" titelt die Ausstellung von Ela Aloisia Sattler, die am 13. Jänner in der Galerie Marenzi eröffnet wird.

Der Abend verspricht eine besonders gepallte Ladung Kultur auf höchstem Niveau: Der bekannte Leibnitzer Künstler Werner Reiterer, der zuletzt mit seiner Aktion "Crash" vor der Mariensäule in Leibnitz für Aufsehen sorgte, wird die junge aufstrebende Künstlerin der Südsteiermark, Ela Aloisia Sattler, am Freitag, dem 13. Jänner, um 19 Uhr im Zuge der Ausstellungseröffnung im Marenzihaus vorstellen.Die raumumfassende Installation “selten heute” untersucht den inneren Gestaltungsmoment einer gemeinsamen Koexistenz. Der Titel bezieht sich dabei auf die Wahrnehmung des persönlichen Momentes.Die multimedialen Arbeiten bieten ein Spektrum an Möglichkeiten der Ausseinandersetzung mit dem Dasein Einzelner. Diese Daseinshüllen werden im Kontext des Subjektivierungsprozesses zu eigenständigen Figuren erhoben. Ein erzählerischer Raum welcher sich im Wechselspiel von Utopie und Dystopie befindet. Die Anderen, das bin ich. (Ela Aloisia Sattler, 2016)

Die südsteirische Künstlerin Ela Aloisia Sattler studierte bei Johanna Kandl, Thomas Zipp und Henning Bohl an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sie lebt und arbeitet zwischen Wien, überall und der Südsteiermark. Die Arbeiten von Ela Aloisia Sattler fügen die Realität des Umfeldes in einen viablen Wirklichkeitsraum ein, welcher zwischen Utopie und Dystopie balanciert.Freitag, 13. Jänner 2017 um 19 UhrEröffnungsrede: Werner Reiterer14. Jänner bis 25. Februar 2017Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 14 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung