Erfreulicher Zuwachs an Bergwächtern

31.01.2017, 10:38 Uhr

Ortseinsatzleiter Raphael Narrath der Berg- und Naturwacht Leibnitz zieht Bilanz.

Neue Mitglieder

Das Jahr 2016 war für die Berg- und Naturwacht Ortseinsatzstelle Leibnitz ein arbeitsreiches. Neben der ständigen Kontrolle der im Einsatzbereich befindlichen Naturschutzgebiete in den Gemeinden Leibnitz, Heimschuh, Kitzeck, Gralla, Wagna und Tillmitsch stellte die jährlich stattfindende „Große Steirische Frühjahrsputz“-Aktion einen großen Part dar. Für die mehrtägige Reinigungsaktion der Natur wandte allein die Ortsstelle Leibnitz mit ihren 14 Bergwächtern über 100 Stunden Arbeit in den verschiedenen Gemeinden auf.Doch auch der Schutz der Naturschutzgebiete und vor allem der darin befindlichen Pflanzen- und Tiervielfalt war ein wichtiger Punkt. Besonders das vermehrte Aufkommen invasiver Neophyten stelle die Ortseinsatzstelle Leibnitz vor eine große Herausforderung. Besonders in Erinnerung bleibt hierbei das Wachsen des hochgiftigen Riesen-Bärenklaus. In gewohnter Professionalität und höchster Vorsicht wurden die Pflanzen bekämpft und danach fachgerecht entsorgt.Aber nicht nur die Bekämpfung giftiger und nicht-heimischer Pflanzen zählte zum Aufgabenbereich. Auch die verschiedensten Tiere liegen den Leibnitzer Bergwächtern sehr am Herzen. Rund 35 Stunden verbrachten sie bei mit dem Schutz von Amphibien, indem beispielsweise Froschzäune gebaut wurden. Weitere 20 Stunden wurden damit verbracht, für die heimischen Vögel Nisthilfen zu bauen und diese in den Wäldern zu platzieren."Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein." Und genau aus diesem Grund waren Schulungen und Fortbildungen ein wichtiger Bestandteil des vergangenen Jahres. Knapp 210 Stunden wurden allein dafür aufgewendet, verteilt in der gesamten Steiermark."Die erfreulichste Nachricht des vergangenen Jahres war mit Sicherheit die Anmeldung gleich sieben neuer Mitglieder", freut sich Ortsstellenleiter Raphael Narrath. Sechs Männer und eine Dame befinden sich zurzeit als Anwärter in der Lernphase für ihre Abschlussprüfung im Frühjahr 2017. Nach der erfolgreich abgelegten Prüfung und der daraufhin feierlichen Angelobung durch die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz dürfen sie sich dann offiziell Bergwächter nennen. Mit nunmehr 21 Mitgliedern ist die Ortseinsatzstelle Leibnitz die zweitgrößte von sieben Einsatzstellen im Bezirk Leibnitz.Abschließend resümiert die Berg- und Naturwacht Ortseinsatzstelle Leibnitz mit rund 1050 aufgewendeten Stunden im Jahr 2016 sowie mit 3579 gefahrenen Kilometern. Mit Stand Neujahr 2017 gehören 20 Männer und eine Dame der Ortseinsatzstelle Leibnitz an.