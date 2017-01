Erzählcafé für Menschen mit Demenz startet in Wildon

18.01.2017, 07:50 Uhr

Erstes Treffen am 7. März

Gemeinsam mit den Demenzservicestellen Deutschlandsberg und Leibnitz hat das SeneCura Sozialzentrum Wildon ein monatlich stattfindendes Erzählcafé ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die unter Demenz leiden, bzw. ihre Angehörigen, die sich bei den Treffen untereinander austauschen können. Dabei steht das Gespräch unter Gleichgesinnten im Vordergrund. Dass dabei die Symptome der Krankheit gelindert werden können, ist ein angenehmer Nebeneffekt. „Ein langes Leben hat viel gesehen und viele Geschichten zu erzählen. Im Rahmen des Erzählcafés soll ein Austausch dieser Erlebnisse stattfinden“, so Manuela Künstner, Leiterin der Demenzservicestellen Deutschlandsberg und Leibnitz.Das erste Treffen findet am 7. März 2017 von 14:00 bis 16:00 Uhr direkt im SeneCura Sozialzentrum Wildon statt und wird jeden ersten Dienstag im Monat veranstaltet. Eingeladen sind alle Interessenten, anmelden muss man sich dafür nicht. Um dem Namen Erzählcafé treu zu bleiben, wird es natürlich auch Kaffee und Kuchen geben. „Wir freuen uns schon sehr auf das erste Treffen. Gemeinsam kann man so viel bewirken und Verständnis füreinander schaffen, deshalb möchte ich jeden herzlich dazu einladen“, freut sich Karin Näher, Leiterin des SeneCura Sozialzentrums Wildon.