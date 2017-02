14.02.2017, 08:41 Uhr

Fahnungserfolg: In Spielfeld aufgegriffen

Ein 39-jähriger Serbe steht im Verdacht, Sonntagabend, 12. Februar 2017, unter Suchtmitteleinfluss ein Fahrzeug gelenkt zu haben. Weiters ist der 39-Jährige verdächtig, mit zwei Autodiebstählen im Zusammenhang zu stehen. Der 39-Jährige wird wegen des Verdachtes der Hehlerei und des Lenkens eines Fahrzeuges unter Suchtmitteleinfluss angezeigt.



Der 39-Jährige stellte sich beim Grenzübergang Spielfeld auf der A9 gegen 21:00 Uhr der Einreise. Bei der Kontrolle stellten Polizisten der Polizeiinspektion Spielfeld-AGM zwei totalgefälschte ungarische Grenzkontrollstempel im Reisepass fest. Weiters bestand aufgrund des Verhaltens des 39-Jährigen der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Ein durchgeführter Drogentest ergab hinsichtlich Kokain ein positives Ergebnis, ein Arzt stellte die Fahruntüchtigkeit fest. Daraufhin nahmen die Polizisten dem Verdächtigen den Führerschein vorläufig ab. Der 39-Jährige wird betreffend dieser Übertretung an die Bezirkshauptmannschaft Leibnitz angezeigt. Eine Durchsuchung des Fahrzeuges blieb ergebnislos.

Im Zuge der weiteren Erhebungen stießen die Polizisten auf Fotos von zwei in Italien und Frankreich als gestohlen gemeldeter hochpreisiger Autos. Diese wurden vermutlich unmittelbar vor den Diebstählen vom 39-Jährigen fotografiert. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete an, den 39-Jährigen auf freiem Fuß wegen des Verdachtes der gewerbsmäßigen Hehlerei anzuzeigen.

