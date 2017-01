20.01.2017, 10:09 Uhr

Faschingssitzung in der NMS Leutschach

Das wird ein Spaß: Zur Faschingssitzung in Leutschach wird am Samstag, dem 28. Jänner mit Beginn um 19:31 Uhr in den Turnsaal der Neuen Mittelschule Leutschach eingeladen. Einlass ab 18:31 Uhr. Am Programm stehen lustige Sketches aus Leutschach an der Weinstraße sowie die Mädchengarde und das Männerballett aus der deutschen Partnergemeinde Feucht-Fröhlich.

Gefällt mir