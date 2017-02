FF Großklein unter neuer Führung

06.02.2017, 08:00 Uhr

Nach 24 Jahren ist Johann Hammer als HBI zurückgetreten.

Unlängst fand die Wehrsammlung und die Neuwahl bei der FF Großklein statt. Dabei ergaben sich einige Änderungen: Der bisherige Kommandant ABI Johann Hammer hat sich nach 24 Jahren nicht mehr der Wahl gestellt. Er blickte in seiner Rede auf seine lange Dienstzeit zurück: Im Jahr 1976 ist Hammer der Feuerwehr beigetreten, 1993 wurde er HBI und seit 2006 ist er überdies auch noch ABI. In seiner Amtszeit wurde einges erreicht. "Wir haben gemeisam das Rüsthaus saniert, ein KLFA und ein RLFA angeschafft sowie Einsatz- und Schutzkleidung für die gesamte Mannschaft gekauft", so Hammer. Als letztes Projekt steht die Fertigstellung des Garagenbaus am Programm.

Neuer Kommandant

Bei der Neuwahl wurde Franz Petritsch zum HBI gewählt, ihm zur Seite steht von nun an Manfred Zirngast. Für seinen langjährigen, engagierten Einsatz bekam Johann Hammer eine große Floriani-Statue überreicht. HBI Franz Petritsch und Bezirkskommandant OBR Josef Krenn dankten Johann Hammer für seine Dienste für die Feuerwehr.Weiters kann sich die FF Großklein wieder über vier neue Kameraden freuen: Dominik Riegelnegg, Alois Gruber, Marcel Hammer und Andreas Zirngast sind in die Feuerwehr aufgenommen worden.